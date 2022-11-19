新型コロナ　鹿児島県内で新たに436人感染

「九州男児」と言えばどの県？ トップは4割超で他を圧倒 イメージ「亭主関白」「がんこ」「男尊女卑」…《国際男性デー・九州4紙アンケート》

「桜島が見える、みんなが行きたいと思うスタジアムに…」鹿児島市長一押しのドルフィンポート跡地案、メインスタンドからの眺望は限定的

(詳報)出水の養鶏場で鳥インフル、12万羽の殺処分完了は19日以降 半径3キロ内22農場の鶏、卵は移動禁止

未明の養鶏場に防護服姿の職員続々…「歯止めかけなければ」 8時間交代で鶏の殺処分・埋却進む 出水・鳥インフル

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「鹿児島はクラフトビール造りにうってつけ」専門店の店長が太鼓判 女性や若者の間で人気上昇中のわけ