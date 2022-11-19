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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに436人感染
2022/11/19 16:08
拡大
鹿児島県は１９日、新型コロナウイルスの感染者４３６人を新たに確認したと発表した。
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【考・九州男児】「ティッシュすら妻に取らせる」「頑固だが優しい」「夫に食事を運ばせたら義母に怒られた」…身近な九州男児とのエピソード
11月19日 10:45
(詳報)米軍無人偵察機MQ9展開「終了は2023年11月20日」 防衛省側が鹿屋市へ 今月21日から運用開始
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