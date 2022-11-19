隼人東－国分ICの通行止め解除　東九州道

「九州男児」と言えばどの県？ トップは4割超で他を圧倒 イメージ「亭主関白」「がんこ」「男尊女卑」…《国際男性デー・九州4紙アンケート》

「桜島が見える、みんなが行きたいと思うスタジアムに…」鹿児島市長一押しのドルフィンポート跡地案、メインスタンドからの眺望は限定的

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「鹿児島はクラフトビール造りにうってつけ」専門店の店長が太鼓判 女性や若者の間で人気上昇中のわけ