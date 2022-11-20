与論空港の米軍オスプレイ機「メンテナンス必要」　17日から駐機、計6機が着陸

与論空港（鹿児島県与論町）に１７日午後着陸した米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）所属の輸送機オスプレイＭＶ２２は１９日も駐機を続けた。防衛省九州防衛局は「メンテナンス（整備）の必要が生じ、予防着陸している」と説明した。同日午後には米軍のオスプレイ１機が着陸し、１７分後に飛び立った。民間機への影響はなかった。１７日以降の着陸は６機目で、九州防衛局は「駐機している機体をメンテナンスする要員の輸送が目的」としている。