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与論空港の米軍オスプレイ機「メンテナンス必要」 17日から駐機、計6機が着陸
2022/11/20 08:48
与論空港に着陸した米軍のオスプレイ＝１７日、与論町立長
拡大
与論空港（鹿児島県与論町）に１７日午後着陸した米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）所属の輸送機オスプレイＭＶ２２は１９日も駐機を続けた。防衛省九州防衛局は「メンテナンス（整備）の必要が生じ、予防着陸している」と説明した。
同日午後には米軍のオスプレイ１機が着陸し、１７分後に飛び立った。民間機への影響はなかった。１７日以降の着陸は６機目で、九州防衛局は「駐機している機体をメンテナンスする要員の輸送が目的」としている。
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