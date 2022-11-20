新型コロナ　鹿児島県内で新たに427人感染

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

２．

秋冬早朝に相次ぐ車輪の空回り…素早い運行再開の頼みは運転席の“常備品” JR九州在来線