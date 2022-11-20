鹿児島ユナイテッド　最終節で勝利もJ2昇格ならず　富山に4－2　サッカーJ3

サッカーＪ３の鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は２０日、敵地で富山を４－２で破り、最終節を白星で飾った。最終成績は２１勝３分け１０敗の勝ち点６６。勝ち点で並んだ松本を得失点差で上回り３位。２位藤枝には勝ち点１差で及ばず、Ｊ２昇格を逃した。鹿児島Ｕは１－２で迎えた後半４分、ロメロのゴールで追いつき、１６分には五領がＦＫを直接決め逆転、３９分に薩川のゴールで突き放した。