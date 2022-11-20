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鹿児島ユナイテッド　最終節で勝利もJ2昇格ならず　富山に4－2　サッカーJ3

 2022/11/20 16:14
ゴール前に攻め込む鹿児島Ｕのロメロ＝富山県総合運動公園
ゴール前に攻め込む鹿児島Ｕのロメロ＝富山県総合運動公園
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　サッカーＪ３の鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は２０日、敵地で富山を４－２で破り、最終節を白星で飾った。最終成績は２１勝３分け１０敗の勝ち点６６。勝ち点で並んだ松本を得失点差で上回り３位。２位藤枝には勝ち点１差で及ばず、Ｊ２昇格を逃した。

　鹿児島Ｕは１－２で迎えた後半４分、ロメロのゴールで追いつき、１６分には五領がＦＫを直接決め逆転、３９分に薩川のゴールで突き放した。
軽快な動きを見せる鹿児島Ｕの薩川＝富山県総合運動公園
富山ゴール前で競り合う鹿児島Ｕの有田＝富山県総合運動公園
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