米軍オスプレイ、20日も与論空港に駐機

与論空港（鹿児島県与論町）に１７日午後着陸した米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）所属の輸送機オスプレイＭＶ２２は２０日も駐機を続けた。防衛省九州防衛局は「メンテナンス（整備）を実施しているところで、本日の離陸はない。２１日も引き続き離陸に向けて作業を実施する予定」としている。