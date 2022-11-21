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米軍、無人機MQ9の運用開始　1機が離陸、偵察任務か　鹿屋

 2022/11/21 11:33
海上自衛隊鹿屋航空基地を離陸し、鹿屋市野里町上空を飛行する米軍の無人偵察機ＭＱ９＝２１日午前８時ごろ、鹿屋市
海上自衛隊鹿屋航空基地を離陸し、鹿屋市野里町上空を飛行する米軍の無人偵察機ＭＱ９＝２１日午前８時ごろ、鹿屋市
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　米空軍は２１日、海上自衛隊鹿屋航空基地（鹿児島県鹿屋市）で無人偵察機ＭＱ９の一時展開を始めた。午前８時前、１機が基地を離陸した。偵察任務に向かったとみられる。

　展開期間は２０２３年１１月２０日まで。海洋進出を強める中国を念頭に、南西諸島の警戒監視体制を強化する狙い。８機を１年間配備し、約１５０〜２００人が駐留する。全員がホテルに宿泊している。
デモ飛行で公開された米空軍無人偵察機ＭＱ９＝５日、鹿屋市の海上自衛隊鹿屋航空基地
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