米軍、無人機MQ9の運用開始　1機が離陸、偵察任務か　鹿屋

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宮崎県知事選 「スーパークレイジー君」西本氏が立候補表明

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現職、前知事、元国会議員、スーパークレイジー君…宮崎県知事選の候補者出そろう SNSでアピール熾烈、投票率アップが勝敗を左右

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宮崎県知事選 さくらパパ横峯良郎氏が立候補表明 「最低賃金を1300円に」 選挙運動はSNSで 鹿屋出身

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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海外メディアも注目した最大規模の日米共同演習「キーン・ソード」 離島の「拠点化」を国内外に強くアピール

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【馬毛島基地計画】西之表市長、米軍再編交付金の受け取り明言「教育関連に使う」

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【馬毛島基地計画】容認へ傾く西之表市長…反対派に失望広がる 賛成派も「住民説明会はガス抜き」

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秋冬早朝に相次ぐ車輪の空回り…素早い運行再開の頼みは運転席の“常備品” JR九州在来線

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鳥インフルエンザ発生の養鶏場、12万羽の殺処分完了 農場内の清掃・消毒続く 出水市

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【桜島防災訓練】噴火に備え ペットも避難 専用区画6年ぶり設置 7月の警戒レベル上げ時、飼い主から不満