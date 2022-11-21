南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
11
月
21
日 月曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
カレンダー購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で218人感染、2人死亡
2022/11/21 16:02
拡大
鹿児島県は２１日、新型コロナウイルスの感染者２１８人と２人の死亡を新たに確認したと発表した。死者の累計は５５８人になった。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
新型コロナ 鹿児島県内で218人感染、2人死亡
11月21日 16:02
鹿児島ユナイテッド最終戦 重い得失点差「15」 背水の〝イレブン〟 来季へ意地の4点 サッカーJ3
11月21日 15:52
豊作祈願の「モモカンドン」 主役の子供減り、お年寄りが「モーモーモー」餅引っ張り合い
11月21日 14:33
チーズ＋ご当地食材 鹿児島城西高生が「チー1グランプリ」 意外？アクセントは山川漬けのポリポリ食感
11月21日 13:22
［問題］外来種どっち？ （イ）アメリカザリガニ（ロ）ホテイアオイ ［答え］どちらも 奄美、種子島ではスッポン、イタチ 「外来種博物館」で紹介
11月21日 12:44
ペットと触れ合いしつけ方学ぶ 健康の森公園で動物愛護フェス
11月21日 12:30
76年の歴史に幕 小料理屋「芝楽」 元店主「ちーちゃん」転居先探し 常連客が奔走 86歳、独り身…見守り兼ねた〝定期宴会〟も
11月21日 12:12
米軍、無人機MQ9の運用開始 1機が離陸、偵察任務か 鹿屋
11月21日 11:33
想像超えた絶滅生物アンモナイト。海中の環境に適応し、殻の巻き方に法則性。「異形巻き」には熱狂コレクター
11月21日 11:29
総務相更迭、1カ月弱で3閣僚辞任 野党「国民の怒り蓄積」 与党「国会審議の影響考慮」
11月21日 11:17
キッチンカー勢ぞろい 家族連れが漁港マーケット楽しむ 阿久根・深田地区
11月21日 11:00
魚雷を受け沈没した対馬丸。家族11人中、生還したのは4歳の私と17歳の姉の2人だけ。抱きかかえてくれた父は、救助船に私を託し海に沈んだ〈証言 語り継ぐ戦争〉
11月21日 11:00
親子読書発祥の伝統受け継ぐ 新設校のさつま・鶴田小で保護者が読み聞かせ
11月21日 10:00
【馬毛島基地計画】容認へ傾く西之表市長…反対派に失望広がる 賛成派も「住民説明会はガス抜き」
11月21日 09:05
肥薩線の列車を乗り降り、観光名所を「よりみちマラソン」
11月21日 08:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲