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阿久根の国道3号で衝突事故、通行止め
2022/11/22 09:52
拡大
阿久根署によると、２２日午前９時ごろ、阿久根市大川の国道３号で、車両同士が衝突する事故があり、全面通行止めになっている。
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