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米軍オスプレイ、「整備」終え与論を離陸　17日から駐機

 2022/11/22 12:46
与論空港に着陸した米軍のオスプレイ＝１７日、与論町立長
与論空港に着陸した米軍のオスプレイ＝１７日、与論町立長
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　与論空港（鹿児島県与論町）に１７日午後から駐機していた米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）所属の輸送機オスプレイＭＶ２２は、２１日午後４時４５分ごろ離陸した。防衛省九州防衛局は「整備が完了したため」とした。１７日に民間機が遅れる影響があった。けが人はいない。

　防衛局によると、整備要員を回収するため別のオスプレイ１機が同空港に午後４時５０分ごろ着陸、同５時ごろに離陸した。
（別カット）与論空港に着陸した米軍のオスプレイ＝１７日、与論町立長
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