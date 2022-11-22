米軍オスプレイ、「整備」終え与論を離陸　17日から駐機

与論空港（鹿児島県与論町）に１７日午後から駐機していた米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）所属の輸送機オスプレイＭＶ２２は、２１日午後４時４５分ごろ離陸した。防衛省九州防衛局は「整備が完了したため」とした。１７日に民間機が遅れる影響があった。けが人はいない。防衛局によると、整備要員を回収するため別のオスプレイ１機が同空港に午後４時５０分ごろ着陸、同５時ごろに離陸した。