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阿久根の国道3号、片側通行に　衝突事故で一時通行止め

 2022/11/22 11:19
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　阿久根署によると、車両同士の衝突事故で通行止めになっていた阿久根市の国道３号は２２日午前１０時５７分、片側通行になった。
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