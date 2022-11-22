新型コロナ　鹿児島県内で新たに681人感染　死者の発表なし

峰不二子ら人気キャラを「魔改造」 フィギュア販売の45歳男「小遣いの足しに」 鹿児島県警が押収品公開

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

【全国高校サッカー鹿児島大会】神村が史上初の6連覇 鹿実に2－1

8日夜、442年ぶりの天体ショー 「皆既月食」と「天王星食」同時に 次回は322年後

９．

ホテル京セラの上棟式。「社長の自室は最上階ですか？」と尋ねられた稲盛さんは否定した。「一般の客室を使うよ」