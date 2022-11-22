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鮮やかに色づくイチョウ 街路を黄色に染める　22日は二十四節気の「小雪」

 2022/11/22 20:41
葉が黄色く色づいたイチョウの木＝２２日、鹿児島市城山町
葉が黄色く色づいたイチョウの木＝２２日、鹿児島市城山町
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　２２日は二十四節気の「小雪」。山々で雪が舞い始める頃とされるが、朝晩の冷え込みが緩んだ鹿児島市では午後から雨となった。街路樹のイチョウ並木もまだ青々とした葉が多く、場所や木によって色づき具合に差が見られる。

　同市城山町の鹿児島県立図書館では、正面入り口にある高さ１０メートルほどのイチョウが葉を鮮やかな黄色に染め、行き交う人の目を楽しませている。同館清掃員の今屋美子さん（５９）は「落ち葉が多くて掃除は大変だが、ギンナンの実を拾いに来る人や写真を撮る人も多い」と話し、顔の汗をぬぐった。
色づきを増し、黄色に染まるイチョウの葉＝２２日、鹿児島市城山町
鹿児島県立図書館入り口で、来館者を出迎えるイチョウ＝２２日、鹿児島市城山町
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