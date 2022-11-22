病床フェーズ1段階上げ 新たな感染は681人、前週を15日連続上回る（医療圏：鹿児島347、姶良・伊佐111、川薩65、肝属54、出水42、南薩22、曽於19、熊毛12、奄美9） 新型コロナ・鹿児島22日発表
2022/11/22 20:03
鹿児島県は２２日、新型コロナウイルスの感染者６８１人を新たに確認したと発表した。前週の同じ曜日より１５９人多く、１５日続けて前週を上回った。入院患者は増加傾向にあり、病床確保のフェーズ（６段階）を上から４番目の「一般３」に１段階引き上げた。
１７日から病床フェーズ引き上げの目安を超え、医療関係者や専門家の意見を踏まえた。患者をすぐ受け入れられる即応病床は１１１床増の４０５床になる。
医療圏別の感染者は鹿児島３４７人、姶良・伊佐１１１人、川薩６５人、肝属５４人、出水４２人、南薩２２人、曽於１９人、熊毛１２人、奄美９人。年代別は１０代の１１７人が最多で、４０代１１２人、５０代９３人と続いた。
フォローアップセンターで確定した感染者は２３人、みなし陽性は１人。累計感染者は３１万６６７８人になった。
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病床フェーズ1段階上げ 新たな感染は681人、前週を15日連続上回る（医療圏：鹿児島347、姶良・伊佐111、川薩65、肝属54、出水42、南薩22、曽於19、熊毛12、奄美9） 新型コロナ・鹿児島22日発表11月22日 20:03
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