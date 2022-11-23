新たな感染は669人、16日連続で前週を上回る 年代別は10代が131人で最多（医療圏別：鹿児島317、姶良・伊佐130、肝属62、出水45、川薩42、奄美27、熊毛18、南薩16、曽於12） 新型コロナ・鹿児島23日発表
2022/11/23 20:08
鹿児島県は２３日、新たに６６９人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。感染者は前週の同じ曜日より１１２人多く、１６日続けて前週を上回った。
医療圏別の感染者は、鹿児島３１７人、姶良・伊佐１３０人、肝属６２人、出水４５人、川薩４２人、奄美２７人、熊毛１８人、南薩１６人、曽於１２人。年代別は１０代の１３１人が最も多く、４０代１０１人、３０代９６人と続いた。
フォローアップセンターで感染者認定を受けたのは３１人で、みなし陽性は１人。県内の累計感染者は３１万７３４７人になった。
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新たな感染は669人、16日連続で前週を上回る 年代別は10代が131人で最多（医療圏別：鹿児島317、姶良・伊佐130、肝属62、出水45、川薩42、奄美27、熊毛18、南薩16、曽於12） 新型コロナ・鹿児島23日発表11月23日 20:08
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