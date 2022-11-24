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出水の養鶏場で鳥インフル感染を確認　今季2例目　7万7700羽殺処分へ

 2022/11/24 14:45
防疫措置用の資材が運び込まれた高尾野体育館前＝２４日午前、出水市高尾野町大久保
防疫措置用の資材が運び込まれた高尾野体育館前＝２４日午前、出水市高尾野町大久保
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　鹿児島県は２４日、出水市の養鶏場で２３日に確認されていた鳥インフルエンザの疑い例について、遺伝子（ＰＣＲ）検査の結果、感染を確認したと発表した。県内での発生は今季２例目。農林水産省は高病原性の疑いがあると判定。県は２４日午後５時から発生農場の採卵鶏７万羽と、管理者の行き来がある別の農場の７７００羽の殺処分を始める。
（別カット）防疫措置用の資材が運び込まれた高尾野体育館前＝２４日午前、出水市高尾野町大久保
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