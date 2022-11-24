死者の累計560人に 新たな感染は284人、40代最多（医療圏別：鹿児島101、姶良・伊佐53、出水28、肝属27、南薩23、奄美22、川薩13、曽於13、熊毛4）新型コロナ・鹿児島24日発表
2022/11/24 20:00
鹿児島県は２４日、新たに２８４人の新型コロナウイルス感染者と２人の死亡を確認したと発表した。亡くなった２人の年代や死因は非公表。死者は累計５６０人になった。
感染者の医療圏別は鹿児島１０１人、姶良・伊佐５３人、出水２８人、肝属２７人、南薩２３人、奄美２２人、川薩、曽於１３人、熊毛４人。年代別は４０代の６３人が最多で、１０代の５０人、３０代の３２人と続いた。
フォローアップセンターでの感染確定者は１８人。県内の累計感染者は３１万７６３１人になった。
あなたにオススメ
新たな感染は669人、16日連続で前週を上回る 年代別は10代が131人で最多（医療圏別：鹿児島317、姶良・伊佐130、肝属62、出水45、川薩42、奄美27、熊毛18、南薩16、曽於12） 新型コロナ・鹿児島23日発表
-
-
-
死者の累計560人に 新たな感染は284人、40代最多（医療圏別：鹿児島101、姶良・伊佐53、出水28、肝属27、南薩23、奄美22、川薩13、曽於13、熊毛4）新型コロナ・鹿児島24日発表11月24日 20:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-