新たな感染は596人、年代別では10代が122人で最多（医療圏別：鹿児島303、姶良・伊佐101、出水53、肝属41、川薩30、曽於22、奄美22、熊毛13、南薩11）新型コロナ26日発表

鹿児島県は２６日、新型コロナウイルスの感染者５９６人を新たに確認したと発表した。前週の同じ曜日より１６０人多く、２日連続で前週を上回った。医療圏別の感染者は、鹿児島３０３人、姶良・伊佐１０１人、出水５３人、肝属４１人、川薩３０人、曽於、奄美２２人、熊毛１３人、南薩１１人。年代別では１０代の１２２人が最も多く、４０代１０９人、３０代７４人と続いた。フォローアップセンターで感染者認定を受けたのは１７人で、みなし陽性は１人。県内の累計感染者は３１万８８４４人になった。