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出水鳥インフル3例目確認 47万羽殺処分始まる 自衛隊に派遣要請
2022/11/27 12:45
殺処分準備のため３例目の発生農場へ向かう県職員ら＝２７日、出水市高尾野体育館前
拡大
鹿児島県は２７日、出水市野田の養鶏場（採卵鶏４７万羽）で見つかった鳥インフルエンザ疑い例について、高病原性の疑いのある「Ｈ５亜型」の感染を確認し、全羽の殺処分を始めた。対象羽数が県内では過去最大となるため、県は自衛隊に派遣を要請した。家畜・家禽（かきん）の殺処分での要請は初めて。
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