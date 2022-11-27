新型コロナ　鹿児島県内で新たに489人感染、死者の発表なし

出水の養鶏場で今季3例目の鳥インフルか 鹿児島県「陽性なら自衛隊派遣要請」 47万羽は過去最大規模

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米軍無人偵察機MQ9の運用が始まった鹿屋。「ダイスキ デス」と普段着姿で街を歩く司令官。元自衛官も「話せばすぐに打ち解ける」と言う