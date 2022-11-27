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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに489人感染、死者の発表なし
2022/11/27 16:10
拡大
鹿児島県は２７日、新型コロナウイルスの感染者４８９人を新たに確認したと発表した。死者の発表はなかった。
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新たな感染は596人、年代別では10代が122人で最多（医療圏別：鹿児島303、姶良・伊佐101、出水53、肝属41、川薩30、曽於22、奄美22、熊毛13、南薩11）新型コロナ26日発表
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