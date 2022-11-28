新型コロナ　鹿児島県内で新たに278人感染　死者の発表なし

鹿屋を飛び立った海自哨戒機が中国戦闘機に追尾される。元隊員は「生きた心地がしなかった」。東シナ海の緊張は今も続く

峰不二子「魔改造」フィギュアを販売、性的表現が露骨な作り 45歳男、自宅に改造品29点

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米軍無人偵察機MQ9の運用が始まった鹿屋。「ダイスキ デス」と普段着姿で街を歩く司令官。元自衛官も「話せばすぐに打ち解ける」と言う