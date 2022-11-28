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新型コロナ 鹿児島県内で新たに278人感染 死者の発表なし
2022/11/28 16:05
拡大
鹿児島県は２８日、新型コロナウイルスの感染者２７８人を新たに確認したと発表した。死者の発表はなかった。
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