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薩摩川内にドン・キホーテ計画　来年6月新設、店舗面積2809平方メートル

 2022/11/29 12:09
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　鹿児島県大規模小売店舗立地審議会が２８日、県庁であり、薩摩川内市にディスカウントストア「ドン・キホーテ」を新設する届け出が報告された。届け出によると、新設は来年６月で店舗面積２８０９平方メートル。

　審議会ではほかに、マイコープタウン国分Ⅰ（霧島市）の店舗面積などの変更、ドラッグイレブン知覧店（仮称、南九州市）、ドラッグコスモス大小路店・西松屋薩摩川内店（薩摩川内市）、交通局跡地ホテル・サービス棟（仮称、鹿児島市）の新設について、「意見なし」と答申すると決めた。ホテル・サービス棟には、夜間騒音に配慮するよう参考意見をつけた。
「ＭＥＧＡドン・キホーテ鹿屋店」（鹿屋市、資料写真）
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