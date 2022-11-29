薩摩川内にドン・キホーテ計画　来年6月新設、店舗面積2809平方メートル

鹿屋を飛び立った海自哨戒機が中国戦闘機に追尾される。元隊員は「生きた心地がしなかった」。東シナ海の緊張は今も続く

わいせつ行為認定された元校長破産 返納求めた退職金23万円しか回収できず 2592万円不納欠損処分 鹿児島県教委

新型コロナで関心高まる 鹿児島に過去最多2077人が移住 最多は関東から

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

近くても遠くても230円…路線バスに均一制運賃検討 23年10月改定目指す 鹿児島市交通局

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米軍輸送機で鹿屋にやってくる大型コンテナと軍関係者。飛来情報は「その日に来る」、詳細は「米軍の運用」を理由に答えない