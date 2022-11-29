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無人のダンプカーが川に流される 掘削工事中の脇田川、雨で増水 鹿児島市
2022/11/29 13:08
川に流されたダンプカー＝２９日午前１１時２５分ごろ、鹿児島市宇宿７丁目
拡大
２９日午前８時半ごろ、鹿児島市宇宿７丁目の脇田川で、無人のダンプカーが川に流されているのを作業員が気付き、市に連絡した。
市河川港湾課によると、現場では市が発注した川床の掘削工事を実施。護岸側に設けた土を固めた仮設搬入路（長さ約２０メートル、幅約５メートル）の一部が雨による増水で崩れ、搬入路に止めていたダンプが流されたという。
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