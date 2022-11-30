新型コロナ　鹿児島県内で新たに756人感染

無人のダンプカーが川に流される 掘削工事中の脇田川、雨で増水 鹿児島市

わいせつ行為認定された元校長破産 返納求めた退職金23万円しか回収できず 2592万円不納欠損処分 鹿児島県教委

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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「ゲームチェンジャー」とされる無人機。八戸では海保が派生型を運用する。進む技術競争、「鹿屋展開は1年限り」の約束の先に何が待つ