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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに756人感染
2022/11/30 16:04
拡大
鹿児島県は３０日、新型コロナウイルスの感染者７５６人を新たに確認したと発表した。死者の発表はなかった。
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新型コロナ 鹿児島県内で新たに714人感染 死者の発表なし
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