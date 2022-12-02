鹿児島レブナイズ、接戦制し7連勝　ホームで岡山に92－90　バスケB3

バスケットボールＢリーグ３部（Ｂ３）の鹿児島レブナイズは２日、薩摩川内市のサンアリーナせんだいで岡山を９２－９０で破り、７連勝を飾った。互いに一進一退の攻防が続き第４クオーターを終え７８－７８。レブナイズは延長戦で、武藤やゲインズがシュートが決め逃げ切った。レブナイズは３日、同会場で岡山と再戦する。