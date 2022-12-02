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鹿児島レブナイズ、接戦制し7連勝　ホームで岡山に92－90　バスケB3

 2022/12/02 21:54
ゴール下で競り合う鹿児島Ｒのロート＝サンアリーナせんだい
ゴール下で競り合う鹿児島Ｒのロート＝サンアリーナせんだい
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　バスケットボールＢリーグ３部（Ｂ３）の鹿児島レブナイズは２日、薩摩川内市のサンアリーナせんだいで岡山を９２－９０で破り、７連勝を飾った。

　互いに一進一退の攻防が続き第４クオーターを終え７８－７８。レブナイズは延長戦で、武藤やゲインズがシュートが決め逃げ切った。

　レブナイズは３日、同会場で岡山と再戦する。
敵陣に切り込む鹿児島Ｒの森田＝サンアリーナせんだい
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