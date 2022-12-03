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コロナ速報　鹿児島県内で新たに533人感染、2人死亡

 2022/12/03 16:09
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　鹿児島県は３日、新型コロナウイルスの感染者５３３人と２人の死亡を新たに確認した、と発表した。死者の累計は５６３人になった。　
【関連表】一目で分かる鹿児島県の感染者推移
表･新型コロナに関する相談窓口


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