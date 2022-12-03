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新型コロナウイルス
コロナ速報 鹿児島県内で新たに533人感染、2人死亡
2022/12/03 16:09
拡大
鹿児島県は３日、新型コロナウイルスの感染者５３３人と２人の死亡を新たに確認した、と発表した。死者の累計は５６３人になった。
新型コロナまとめサイトはこちら
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新型コロナ 鹿児島県内で新たに595人感染
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