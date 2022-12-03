TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 文化・芸術・芸能

藤井竜王が初防衛　竜王戦第6局で広瀬八段に勝利　指宿白水館

 2022/12/03 17:36
第３５期竜王戦七番勝負第６局、前日の指し手を再現する藤井聡太竜王（右）と広瀬章人八段＝３日午前８時５６分、指宿市の指宿白水館（代表撮影）
第３５期竜王戦七番勝負第６局、前日の指し手を再現する藤井聡太竜王（右）と広瀬章人八段＝３日午前８時５６分、指宿市の指宿白水館（代表撮影）
拡大拡大
　将棋の藤井聡太竜王（２０）＝王位・叡王・王将・棋聖との五冠＝に広瀬章人八段（３５）が挑む第３５期竜王戦７番勝負の第６局が３日、鹿児島県指宿市の指宿白水館で再開された。１１３手で先手の藤井竜王が勝ち、対戦成績４勝２敗で初防衛、五冠を堅持した。
第３５期竜王戦七番勝負第６局、封じ手を指す広瀬章人八段（中央）と藤井聡太竜王（左は、立会人の藤井猛九段＝３日午前９時、指宿市の指宿白水館」＝代表撮影
第３５期竜王戦七番勝負第６局、立会人の藤井猛九段（左）が封じ手を開封するのを待つ藤井聡太竜王（右）と広瀬章人八段＝３日午前８時５９分、指宿市の指宿白水館（代表撮影）
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ