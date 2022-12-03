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新たな感染は563人　1週間では4040人、6週連続で前週を上回る（鹿児島253、姶良・伊佐86、肝属72、川薩32、南薩25、曽於22、出水20、奄美14、熊毛9）新型コロナ3日発表

 2022/12/03 20:16
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　鹿児島県は３日、新型コロナウイルスの感染者５３３人と２人の死亡を確認したと発表した。死者の累計は５６３人。同日まで１週間の感染者数は４０４０人で、６週連続で前週を上回った。

　県などによると、死者の１人は８０代女性で死因は新型コロナ感染症以外。もう１人は鹿児島市在住で年代、性別、死因は非公表。

　医療圏別の新規感染者は鹿児島２５３人、姶良・伊佐８６人、肝属７２人、川薩３２人、南薩２５人、曽於２２人、出水２０人、奄美１４人、熊毛９人。年代別は４０代の９８人が最も多く、１０代７８人、１０歳未満６９人と続いた。

　フォローアップセンターで確定した感染者は３１人。県内の累計感染者は３２万２８８４人になった。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移


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