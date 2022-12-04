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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに463人感染
2022/12/04 16:05
拡大
鹿児島県は４日、新型コロナウイルスの感染者４６３人を新たに確認したと発表した。死者の発表はなかった。
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新たな感染は563人 1週間では4040人、6週連続で前週を上回る（鹿児島253、姶良・伊佐86、肝属72、川薩32、南薩25、曽於22、出水20、奄美14、熊毛9）新型コロナ3日発表
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