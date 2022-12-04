新型コロナ　鹿児島県内で新たに463人感染

元民放アナ鳥越佳那さんが鹿屋市の地域おこし協力隊に 応募の動機は「好き過ぎる」という鹿児島の特産品

今季5例目か、出水の養鶏場で鳥インフル疑い 3.4万羽飼育

「ちゃう！」。JALが更生法を申請した日、涙目の社員を前に思い出話をすると稲盛さんの右腕が飛んできた。仏様という人は多い。私にとって閻魔大王だった

作業着姿で腰に手ぬぐい、借家住まいで車は軽。京セラの稲盛さんはそんな社長だった。「腕時計は太陽電池で動き、計算機にもなる」。当時語った夢は全て現実になった

出水で5例目の鳥インフル疑い 全ての養鶏場が半径3キロ以内に位置 3例目の殺処分完了

藤井竜王が初防衛 将棋を「指」す「宿」…指宿で決着に地元ファン「光栄」

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

10．

ホテル京セラの上棟式。「社長の自室は最上階ですか？」と尋ねられた稲盛さんは否定した。「一般の客室を使うよ」