新型コロナ　鹿児島県内で新たに332人感染　死者の発表なし

「ちゃう！」。JALが更生法を申請した日、涙目の社員を前に思い出話をすると稲盛さんの右腕が飛んできた。仏様という人は多い。私にとって閻魔大王だった

元民放アナ鳥越佳那さんが鹿屋市の地域おこし協力隊に 応募の動機は「好き過ぎる」という鹿児島の特産品

作業着姿で腰に手ぬぐい、借家住まいで車は軽。京セラの稲盛さんはそんな社長だった。「腕時計は太陽電池で動き、計算機にもなる」。当時語った夢は全て現実になった

出水で5例目の鳥インフル疑い 全ての養鶏場が半径3キロ以内に位置 3例目の殺処分完了

７．

「税金は道路を造り、困った人を救う経費だ」。納税をもったいなく感じた私を諭す稲盛和夫。「鹿児島餃子の王将」開店日に手伝いに来る頼りになる兄だった