9月22日以来の800人超え 前週を159人上回る873人新たに感染（医療圏別：鹿児島382、姶良・伊佐146、奄美106、肝属88、川薩39、南薩38、出水30、曽於29、熊毛15）80代男性死亡 新型コロナ・鹿児島6日発表
2022/12/06 20:01
鹿児島県は６日、８７３人の新型コロナウイルス感染者と１人の死亡を確認したと発表した。新規感染者は前週の同じ曜日を１５９人上回った。８００人を超えたのは９月２２日（１０４８人）以来。
亡くなったのは県内の医療機関に入院中の８０代男性。死因は新型コロナだった。死者の累計は５６４人。
医療圏別の感染者は鹿児島３８２人、姶良・伊佐１４６人、奄美１０６人、肝属８８人、川薩３９人、南薩３８人、出水３０人、曽於２９人、熊毛１５人。年代別は１０代の１５６人が最も多く、４０代１３４人、３０代１０８人と続いた。
フォローアップセンターで確定した感染者は２９人、みなし陽性は１人。県内の累計感染者は３２万４５５２人になった。
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9月22日以来の800人超え 前週を159人上回る873人新たに感染（医療圏別：鹿児島382、姶良・伊佐146、奄美106、肝属88、川薩39、南薩38、出水30、曽於29、熊毛15）80代男性死亡 新型コロナ・鹿児島6日発表12月6日 20:01
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