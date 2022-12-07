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8日告示の宮崎県知事選 「さくらパパ」横峯良郎氏が立候補断念　「持病が悪化、ドクターストップ」

 2022/12/07 08:48
１０月、宮崎県知事選への立候補を表明した横峯良朗氏＝宮崎市
１０月、宮崎県知事選への立候補を表明した横峯良朗氏＝宮崎市
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　８日に告示される宮崎県知事選挙への立候補を表明していた元参院議員で会社役員横峯良郎氏（６２）＝鹿児島県鹿屋市出身＝は６日、「立候補を断念する」と発表した。

　断念理由は「ここ数日、持病が悪化し、ドクターストップがかかったため」としている。横峯氏は１０月１３日に「最低賃金１３００円」などを掲げ知事選立候補を表明していた。２００７年、旧民主党から参院選比例代表に立候補し、１期務めた。

　横峯氏は女子プロゴルファーの横峯さくら選手の父で、政界進出前から「さくらパパ」としてメディアをにぎわした。
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