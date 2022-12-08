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桜島フェリーターミナル歩道橋　上りエスカレーター運転再開　9月台風で故障

 2022/12/08 16:33
桜島フェリー（資料写真）
桜島フェリー（資料写真）
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　９月の台風の影響で故障し、２カ月以上止まっていた鹿児島港桜島フェリーターミナル（ＦＴ）＝鹿児島市本港新町＝の歩道橋の上りエスカレーターの修理が７日完了し、運転を再開した。

　管理する県は年明け以降の復旧を見込んでいた。

　故障していたのは、臨港道路をまたいでＦＴと周辺の歩道を結ぶ歩道橋の同市小川町側の上りエスカレーター。鹿児島地域振興局によると、９月中旬の台風襲来の際、吹き込んだ雨水で手すり部分が変形した。

　同振興局は１１月１日、業者に修理を依頼。新型コロナウイルス禍で生産体制が混乱し、修理部品の調達が一時難航したという。
台風の影響で故障して止まったままになっている上りエスカレーター（右）＝鹿児島市小川町
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