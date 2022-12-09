新たな感染は750人、病床使用率33.5％に（鹿児島322、姶良・伊佐155、肝属77、南薩59、川薩35、奄美34、出水32、曽於28、熊毛8）新型コロナ9日発表

鹿児島県は９日、新型コロナウイルスの感染者を新たに７５０人確認したと発表した。前週の同じ曜日より１５５人多く、５日連続で前週を上回った。医療圏別の感染者は鹿児島３２２人、姶良・伊佐１５５人、肝属７７人、南薩５９人、川薩３５人、奄美３４人、出水３２人、曽於２８人、熊毛８人。年代別は１０代が１６２人と最も多く、４０代１０９人、３０代９２人と続く。フォローアップセンターで確定した感染者は３５人。県内の累計感染者は３２万７００７人になった。医療機関に入院しているのは３０４人で、そのうち重症は１人、酸素投与が必要な中等症３０人。病床使用率は３３．５％（重症者用４％）。