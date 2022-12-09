鹿児島の公務員に冬のボーナス、県職員は77万5786円　「給料50％カット」がマニフェストの鹿児島市長は通常支給に戻り225万円

鹿児島県内の公務員に９日、冬のボーナス（期末・勤勉手当）が支給された。県の一般職員（平均４３．１歳）の平均支給額は７７万５７８６円（前年比３万８７９円減）だった。特別職は塩田康一知事が２４１万８０００円、副知事・県議会議長１８９万１５００円、副議長１６９万６５００円、議員１５２万１０００円。職種別平均は知事部局７３万２５７円、教育庁８０万８０７円、警察本部７３万２４２６円。２万７１５５人に総額２１１億１１３１万円が支給された。平均支給額は２年ぶりの減少。ただ、民間との格差を受けた１０月の人事委員会勧告に基づき、職員ボーナスの支給割合を年間（夏と冬）で計０．１カ月分引き上げる条例改正案が１２月議会に上程されており、可決されれば追加支給がある。鹿児島市は公営企業や市議会議員などを除く４０４８人に３０億２０９４万８１８１円を支給した。一般職員（平均４２．３歳）の平均支給額は７４万５０１１円で前年比３万１９３４円の減。マイナスは２年ぶり。下鶴隆央市長は２２５万３００円。昨年はマニフェスト（政策綱領）に基づき給料を５０％減額していたが通常支給に戻り、１０９万５３０円増えた。副市長は１８１万５４５０円。市議会議長１５４万５００円、副議長１４３万９１００円、市議１３３万７７００円。