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今年は甘くてケーキ向き…クリスマス前、イチゴ収穫大忙し　薩摩川内

 2022/12/10 09:00
赤く色づいたイチゴの収穫に追われる農家＝９日、薩摩川内市樋脇町市比野
赤く色づいたイチゴの収穫に追われる農家＝９日、薩摩川内市樋脇町市比野
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　クリスマスや年末年始のイチゴ需要期を迎え、鹿児島県内各地で収穫が進んでいる。薩摩川内市樋脇町市比野の東清和さん（７５）の農園では９日、緑の葉に映える赤く色づいた１粒３５グラムほどの大きな実を選び、家族で摘み取った。

　ビニールハウス５棟で「さつまおとめ」など４品種を栽培する。収穫は１１月末から始めた。１２月はお歳暮などの贈答用やケーキの材料として需要が高く、県内外約５００カ所へ発送予定。

　東さんは「今年は暖かいので甘みは控えめだが、ケーキ用には向いている」と話した。ハウスでは、１月から５月上旬までイチゴ狩りも楽しめる。
（別カット）赤く色づいたイチゴ＝９日、薩摩川内市樋脇町市比野
赤く色づいたイチゴ＝９日、薩摩川内市樋脇町市比野
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