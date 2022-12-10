新型コロナ　鹿児島県内で新たに1016人感染確認　死者の発表なし

「妻は事件に殺された」 ナイフを持った男がいきなり車内へ…心を病み、40代で急死 家族の人生も一変した

紛失した身分証を捜していたら植物片が…自衛官の女、大麻所持疑い 鹿屋航空基地

３．

一時停止無視の車にはねられ19歳で死んだ息子。相手も同じ大学生。「まだ若く未来がある。許してやってほしい」。関係者の言葉に心は踏みにじられた