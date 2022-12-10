新たな感染は1016人、9月22日以来の1000人超（医療圏別：鹿児島441、姶良・伊佐196、肝属139、南薩90、出水40、曽於37、奄美35、川薩29、熊毛9） 新型コロナ・鹿児島10日発表
2022/12/10 20:02
鹿児島県は１０日、新型コロナウイルスの感染者を新たに１０１６人確認したと発表した。１０００人を超えるのは、９月２２日（１０４８人）以来。前週の同じ曜日より４８３人多く、６日連続で前週を上回った。
医療圏別の感染者は鹿児島４４１人、姶良・伊佐１９６人、肝属１３９人、南薩９０人、出水４０人、曽於３７人、奄美３５人、川薩２９人、熊毛９人。年代別は１０代が２３７人と最も多く、１０歳未満１４９人、３０代１４６人と続く。
県は「全国的に増加している。マスク着用や黙食といった基本的な感染対策に取り組んでほしい」と呼びかけている。
フォローアップセンターで確定した感染者は２５人。県内の累計感染者は３２万８０２３人になった。
あわせて読みたい記事
-
-
新たな感染は1016人、9月22日以来の1000人超（医療圏別：鹿児島441、姶良・伊佐196、肝属139、南薩90、出水40、曽於37、奄美35、川薩29、熊毛9） 新型コロナ・鹿児島10日発表12月10日 20:02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-