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新型コロナ　鹿児島県内で新たに944人感染、2人死亡

 2022/12/11 16:07
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　鹿児島県は１１日、新型コロナウイルスの感染者９４４人と２人の死亡を新たに確認したと発表した。死者の累計は５６７人となった。
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