南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
12
月
12
日 月曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
カレンダー購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに534人感染確認
2022/12/12 16:04
拡大
鹿児島県は１２日、新型コロナウイルスの感染者５３４人を新たに確認したと発表した。死者の発表はなかった。
あわせて読みたい記事
新たな感染は944人、7日連続で前週上回る 病床使用率36．3％にアップ（鹿児島402、姶良・伊佐182、肝属108、南薩97、出水53、奄美38、曽於29、川薩25、熊毛10）新型コロナ・鹿児島11日発表
新型コロナ 鹿児島県内で新たに944人感染、2人死亡
都城管内の247人含む1184人新たに感染 3日連続で1000人超える 2人死亡 新型コロナ・宮崎10日発表
新たな感染は1016人、9月22日以来の1000人超（医療圏別：鹿児島441、姶良・伊佐196、肝属139、南薩90、出水40、曽於37、奄美35、川薩29、熊毛9） 新型コロナ・鹿児島10日発表
新型コロナ 鹿児島県内で新たに1016人感染確認 死者の発表なし
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
新型コロナ 鹿児島県内で新たに534人感染確認
12月12日 16:04
【俳優・迫田孝也のオモ語り】出演作の放送が続く年の瀬。自分でも成長を実感した充実の１年。皆さんはどんな年でした？
12月12日 16:00
ど迫力 干支の巨大オブジェお目見え 師走の風物 24年連続、ウサギは3回目 薩摩川内
12月12日 15:13
洋上風力整備港に串木野新港を検討 港湾整備、後背地埋め立ての可能性 いちき串木野市
12月12日 14:36
ノーベル物理学賞・故赤崎勇さんの生誕地を清掃 「先生はわれわれの誇り」 南九州・知覧
12月12日 12:30
屋久島空港 ジェット機就航へ滑走路延伸 1500から2000メートルに 鹿児島県、23年度に基本設計へ
12月12日 12:10
全国で相次ぐ恐竜化石の発見。手柄の主はアマチュア採集家「化石ハンター」。五感と直感、先入観なしの素直な心で探し出す
12月12日 11:00
甘みたっぷり名物「つらさげ芋」人気 多彩な農産物で3年ぶりの「おもてなし」 垂水・大野原
12月12日 10:00
走って歩いて佐多岬を満喫 10マイルコースは起伏激しく「日本一過酷」 南大隅
12月12日 08:30
山を登るのはワケがある 日本百名山全座登頂を達成した70歳、あえて不便な生活に挑む
12月12日 08:30
ずっと遠くまで続く黄色いじゅうたん…菜の花2万本満開 南さつま・金峰
12月12日 07:30
難工事の末に干拓地開く 先人の苦労かみしめ力走 寒風の中、大浦小児童50人が挑戦 南さつま
12月12日 07:30
ぬくもり感じる木工の武者人形 中学校の元教諭、好きが高じ職業に 日置に工房立ち上げ
12月11日 22:30
児童10人がプロの劇団と共演 巨大なセット背に堂々の演技 いちき串木野・羽島小
12月11日 21:30
サトウキビから育てて作った甘ーい黒糖、福島の友達にお裾分け 出水・下水流小児童が製糖体験
12月11日 21:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲