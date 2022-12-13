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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに1486人感染、1人死亡
2022/12/13 16:04
拡大
鹿児島県は１３日、新型コロナウイルスの感染者１４８６人と１人の死亡を新たに確認したと発表した。死者の累計は５６８人となった。
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