文田哲雄さん死去、88歳　洋画家、元二科会参与、元鹿児島市立美術館館長

文田哲雄さん 拡大

元二科会参与で鹿児島市立美術館長も務めた洋画家の文田哲雄（ふみた・てつお）さんが１２日午後９時４７分、誤嚥（ごえん）性肺炎のため鹿児島市内の病院で死去した。８８歳。天城町生まれ。自宅は鹿児島市。１９５３年に南日本美術展で初入賞し、その後も最高賞の知事賞、記念大賞など受賞を重ねた。二科展では６８年に巴里賞を受け、招待留学生として渡仏。二科会常務理事、参与など歴任した。少女や母性を象徴する白い船などを描き、一貫して女性の美の表現を追い求めた。海老原喜之助や吉井淳二ら郷土出身画家の薫陶を受け、自身も後進の指導に尽力。県内の高校や短大で教壇に立ち、南日美展では計１７回審査委員を務めた。甲南高校、多摩美術大学卒。９９年鹿児島県立短大教授を退官、名誉教授。２００３年、美術家としては４人目となる鹿児島市立美術館館長に就任。１１年まで７年１０カ月務めた。１４年南日本文化賞、１６年県民表彰。