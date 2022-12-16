新型コロナ　鹿児島県内で新たに1418人感染

「言うこと聞かずお化けの部屋に」 2歳児を倉庫に閉じ込め、男児はPTSDに 鹿児島市内の認可保育園

２．

一時停止無視の車にはねられ19歳で死んだ息子。相手も同じ大学生。「まだ若く未来がある。許してやってほしい」。関係者の言葉に心は踏みにじられた