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同僚議員を侮辱か さつま町議に「陳謝」処分 懲罰特別委、全7人が賛成
2022/12/17 15:00
さつま町議会（資料写真）
拡大
鹿児島県さつま町議会は１６日、懲罰特別委員会を開き、侮辱されたとして有川美子議員から処分要求書が出された岸良光廣議員について、「陳謝」処分とした。２３日の最終本会議で議決されれば正式に決まる。
陳謝は除名、出席停止に次ぐ懲罰で、戒告より重い。委員長を除く委員７人全員が賛成した。議決された場合、岸良議員に議場での謝罪を求める。
有川議員は総務厚生委員会で質疑を遮られるなどしたと主張。委員長を務める岸良議員は「いったん休憩が必要と判断して審議を中止した」と弁明していた。
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