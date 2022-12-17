病床使用率は44.3％ 新たな感染は1327人、前週を13日連続で上回る（医療圏別：鹿児島538、姶良・伊佐214、肝属191、南薩154、川薩90、奄美46、曽於35、出水33、熊毛26） 新型コロナ・鹿児島17日発表
2022/12/17 20:02
鹿児島県は１７日、新型コロナウイルスの感染者１３２７人を新たに確認したと発表した。前週の同じ曜日より３１１人多く、１３日連続で前週を上回った。
新規感染者の医療圏別は鹿児島５３８人、姶良・伊佐２１４人、肝属１９１人、南薩１５４人、川薩９０人、奄美４６人、曽於３５人、出水３３人、熊毛２６人。年代別は１０代の２６８人が最も多く、４０代２０７人、３０代１９１人と続いた。
フォローアップセンターで確定した感染者は５２人。累計感染者は３３万６７５４人になった。入院患者のうち重症２人、酸素投与が必要な中等症５０人。病床使用率は前日比３ポイント増の４４．３％。
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