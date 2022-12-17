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鹿児島レブナイズ、チーム最多11連勝　品川に83－77　バスケB3

 2022/12/17 20:12
鹿児島レブナイズ・浜田がシュートを決める＝ビーラインスポーツパーク姶良
鹿児島レブナイズ・浜田がシュートを決める＝ビーラインスポーツパーク姶良
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　バスケットボールＢリーグ３部（Ｂ３）の鹿児島レブナイズは１７日、姶良市のビーラインスポーツパーク姶良で品川と対戦し、８３－７７で勝利。Ｂ３リーグ参入後のチーム連勝記録を１１に更新した。

　レブナイズは１８－２２で迎えた第２クオーター、ゲインズや藤田の３点シュートなどで逆転。後半に追い付かれる場面もあったが、浜田や中島らの得点で逃げ切った。

　次戦は１８日、同会場で品川と再戦する。
シュートを決める鹿児島レブナイズ・ロート＝ビーラインスポーツパーク姶良
３点シュートを沈める鹿児島レブナイズの藤田＝ビーラインスポーツパーク姶良
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