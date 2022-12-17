鹿児島レブナイズ、チーム最多11連勝　品川に83－77　バスケB3

バスケットボールＢリーグ３部（Ｂ３）の鹿児島レブナイズは１７日、姶良市のビーラインスポーツパーク姶良で品川と対戦し、８３－７７で勝利。Ｂ３リーグ参入後のチーム連勝記録を１１に更新した。レブナイズは１８－２２で迎えた第２クオーター、ゲインズや藤田の３点シュートなどで逆転。後半に追い付かれる場面もあったが、浜田や中島らの得点で逃げ切った。次戦は１８日、同会場で品川と再戦する。