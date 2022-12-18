14日続けて前週上回る 358人増の1302人新たに感染（医療圏別：鹿児島500、姶良・伊佐213、肝属187、南薩122、出水78、川薩65、曽於57、奄美43、熊毛37）新型コロナ・鹿児島18日発表
2022/12/18 20:00
鹿児島県は１８日、新型コロナウイルスの感染者１３０２人を新たに確認したと発表した。前週の同じ曜日より３５８人多く、１４日続けて前週を上回った。
医療圏別の感染者は、鹿児島５００人、姶良・伊佐２１３人、肝属１８７人、南薩１２２人、出水７８人、川薩６５人、曽於５７人、奄美４３人、熊毛３７人。年代別は１０代が２７８人と最も多く、４０代２１９人、１０歳未満２０９人と続いた。
フォローアップセンターで確定した感染者は４６人、みなし陽性は１人だった。県内の累計感染者は３３万８０５６人。
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14日続けて前週上回る 358人増の1302人新たに感染（医療圏別：鹿児島500、姶良・伊佐213、肝属187、南薩122、出水78、川薩65、曽於57、奄美43、熊毛37）新型コロナ・鹿児島18日発表12月18日 20:00
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