桜島5合目まで雪化粧　昨シーズンより26日早い初冠雪

鹿児島地方気象台は１８日、鹿児島市の桜島が初冠雪したと発表した。平年と同じ日で昨季より２６日早い。市街地側からは５合目付近まで雪化粧した姿が望めた。九州南部は上空１５００メートルに氷点下６度以下の強い寒気が流れ込み、１８日朝の気温は霧島市牧之原で氷点下０．２度となるなど県内各地で今季最低を更新した。北薩地方の山間部は雪が積もり、鹿児島市も初雪を観測した。