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桜島5合目まで雪化粧　昨シーズンより26日早い初冠雪

 2022/12/19 08:30
初冠雪した桜島＝１８日午前１１時４５分、鹿児島市平川町
初冠雪した桜島＝１８日午前１１時４５分、鹿児島市平川町
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　鹿児島地方気象台は１８日、鹿児島市の桜島が初冠雪したと発表した。平年と同じ日で昨季より２６日早い。市街地側からは５合目付近まで雪化粧した姿が望めた。

　九州南部は上空１５００メートルに氷点下６度以下の強い寒気が流れ込み、１８日朝の気温は霧島市牧之原で氷点下０．２度となるなど県内各地で今季最低を更新した。北薩地方の山間部は雪が積もり、鹿児島市も初雪を観測した。
初冠雪した桜島と鹿児島湾にかかった虹＝１８日午後３時、鹿児島市与次郎１丁目
初冠雪した桜島＝１８日午前８時５０分、鹿児島市下荒田３丁目
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