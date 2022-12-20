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手もみでさらに香ばしく お茶どころ志布志で児童が体験「飲むのが楽しみ」
2022/12/20 20:43
茶の手もみ体験をする児童＝志布志市有明の野神小学校
拡大
お茶どころとして知られる鹿児島県志布志市有明の野神小学校で１６日、茶の手もみ体験の出前授業があった。ＪＡ関係者や生産農家らが３年生２２人に手ほどきし、周囲に香ばしい匂いが漂った。
ＪＡあおぞら、地元農家のほか、市や県曽於畑地かんがい農業推進センターの職員らが指導した。加熱・乾燥用の焙炉（ほいろ）を使い、児童は３班に分かれて「さえみどり」の茶葉１０キロを丹念に手もみした。
処理した茶葉は今後、仕上げをして児童に配る予定。尊野一翔君は「初めて体験したけど楽しかった。お茶は大好きなので出来上がったら飲むのが楽しみ」と話した。
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