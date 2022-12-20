2148人が新たに感染、9月8日以来の2000人超え　病床使用率も50％超える（医療圏別：鹿児島898、肝属386、姶良・伊佐338、南薩143、川薩133、曽於85、奄美64、熊毛59、出水42）新型コロナ20日発表

鹿児島県は２０日、新たに２１４８人の新型コロナウイルス感染者と１人の死亡を確認したと発表した。新規感染者が２０００人を超えたのは９月８日（２０６６人）以来で、１６日連続で前週を上回った。病床使用率は前日比４．２ポイント増の５１．９％で、９月７日以来の５０％超。県の警戒基準（レベル１～４の４段階）で、現在のレベル２から３へと引き上げる指標の一つ「病床使用率おおむね５０～８０％」に達した。県によると、レベル引き上げは病床使用率と重症病床使用率（２０日時点で８％）を注視し、保健医療の負荷状況や新規感染者数なども踏まえて総合的に判断するという。レベル３になると、感染リスクが高い場所へ行かないことなどを県民に要請する「医療ひっ迫防止対策強化宣言」が発令されることもある。亡くなった人の年代、性別、死因は非公表。県内の死者は５７０人になった。医療圏別の感染者は鹿児島８９８人、肝属３８６人、姶良・伊佐３３８人、南薩１４３人、川薩１３３人、曽於８５人、奄美６４人、熊毛５９人、出水４２人。年代別では１０代の４６１人が最多で、４０代の３６１人、３０代の３０３人と続いた。フォローアップセンターでの感染確定者は１２９人、みなし陽性は１人。県内の累計感染者は３４万９７３人になった。入院のうち重症２人、酸素投与が必要な中等症６４人。